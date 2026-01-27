В Красноярске назвали улицу в честь борца Бувайсара Сайтиева

Сайтиев умер на 50-м году жизни в марте 2025-го

Бувайсар Сайтиев © Александр Нагорный/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 27 января. /ТАСС/. Улица имени трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева появилась в Советском районе Красноярска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Красноярска Сергей Верещагин.

Сайтиев умер на 50-м году жизни в марте 2025 года.

"Улица Бувайсара Сайтиева появилась в Советском районе Красноярска - неподалеку от спортивной школы олимпийского резерва, которая носит имя нашего прославленного борца. Подписал соответствующее постановление накануне значимого события - Кубка Ивана Ярыгина. Международные соревнования по вольной борьбе стартуют в нашем городе на этой неделе уже в 37-й раз", - написал Верещагин.

По словам мэра города, инициатива об увековечивании памяти спортсмена поступила от представителей Федерации спортивной борьбы Красноярского края. "Красноярские спортсмены прославили наш город на весь мир. Наш общий долг - чтить память выдающихся борцов", - добавил Верещагин.

Сайтиев является победителем Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 годов в весовой категории до 74 кг. Он шесть раз выигрывал чемпионат мира, шесть раз - чемпионат Европы. В 1995 году ему присвоили звание заслуженного мастера спорта России, Сайтиев был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Почета и Дружбы. В Красноярске Сайтиев тренировался под руководством тренера Дмитрия Миндиашвили.