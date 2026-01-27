Семин считает, что тренер Игнатьев многое сделал для российского футбола

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев умер на 86-м году жизни

Редакция сайта ТАСС

Юрий Семин © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев многое сделал для развития российского футбола, воспитав огромное количество молодых игроков. Такое мнение ТАСС высказал бывший наставник сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин.

Игнатьев умер на 86-м году жизни.

"Это большая потеря для всех нас. Борис Петрович был человеком резким по своему характеру, честным и справедливым по отношению людям. Большие соболезнования от его друзей и меня лично", - сказал Семин.

"Он был фигурой огромного масштаба, многое сделал для российского футбола. Он был номером один в юношеских командах. Громадное количество игроков прошло через него, столько людей никто не воспитывал", - добавил собеседник агентства.

Игнатьев был главным тренером сборной России в 1996-1998 годах, входил в тренерский штаб национальной команды с 1992 по 1996 год, возглавлял юношескую и олимпийскую сборную СССР.