В минском "Динамо" урегулировали спор, связанный со Спунером

Ранее наставник минского "Динамо" Дмитрий Квартальнов раскритиковал менеджмент клуба за подписание контракта с хоккеистом Райаном Спунером

Райан Спунер © Валерия Калугина/ ТАСС

МИНСК, 27 января. /ТАСС/. Тренерский штаб минского "Динамо" и наставник команды Дмитрий Квартальнов имеют представление о том, как использовать канадского хоккеиста Райана Спунера для достижения общей задачи. Об этом заявил генеральный директор клуба Артем Каркоцкий, комментарий которого приводит пресс-служба "Динамо".

26 января Квартальнов после матча с уфимским "Салаватом Юлаевым" (1:2 ОТ) на пресс-конференции раскритиковал менеджмент клуба за переход Спунера, контракт с которым был подписан в последний день трансферного окна. На следующий день портал "Чемпионат" привел заявление генерального менеджера "Динамо" Олега Антоненко, который высказал мнение, что Квартальнову надо оставить в стороне личные предпочтения и родственные связи (сын Квартальнова Никита является агентом).

"Могу успокоить всех наших многочисленных болельщиков, - сказал Каркоцкий. - Все на своих местах, все вопросы решены, состав сформирован, тренерский штаб понимает, какие задачи перед нами стоят и как использовать хоккеистов из всего нашего ростера. Все под контролем. Спунер уже скоро присоединится к команде, а Дмитрий Вячеславович понимает, как его использовать. Идем дальше к намеченной цели".

Минское "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 66 очков после 49 встреч.