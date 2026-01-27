Агент Сауся заявил, что "Спартак" начал интересоваться игроком раньше ЦСКА

Владислав Саусь подписал контракт с красно-белыми до лета 2030 года

Владислав Саусь © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 27 января. Московский "Спартак" начал интересоваться защитником Владиславом Саусем раньше столичного ЦСКА. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил агент футболиста Андрей Талаев.

26 января "Спартак" объявил, что Саусь подписал контракт с красно-белыми до лета 2030 года.

"Обсуждать разговор с ЦСКА не вижу смысла, поскольку сделка не состоялась. "Спартак" начал интересоваться Владом даже чуть раньше армейцев. Но на тот момент у них не было главного тренера. Как только он был назначен, мы достаточно быстро обо всем договорились", - сказал Талаев.

Саусю 22 года, он выступал за "Балтику" с июля 2024 года. В текущем сезоне защитник забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах в разных турнирах.

В первой части Мир - Российской премьер-лиги "Спартак" набрал 29 очков в 18 играх и занимает 6-ое место в турнирной таблице.