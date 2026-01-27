Бывший футболист ЦСКА Пьянич объявил о завершении карьеры

Он выступал за ЦСКА в сезоне-2024/25

Миралем Пьянич © Михаил Синицын/ ТАСС

ТАСС, 27 января. Обладатель Кубка России в составе московского футбольного клуба ЦСКА боснийский полузащитник Миралем Пьянич принял решение о завершении карьеры. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Я всю жизнь играл свою мелодию, футбол был моей музыкой, поле - моим фортепиано. Моя мечта всегда заключалась в том, чтобы вы услышали красоту этой игры. Сегодня с полным благодарности сердцем я могу сказать, что эта симфония была моей жизнью, для меня было честью разделить ее с вами. Спасибо всем за то, что вы были частью этой музыки", - написал Пьянич.

Пьяничу 35 лет, он выступал за ЦСКА в сезоне-2024/25 и в составе армейцев стал обладателем Кубка России. Ранее он выступал за французский "Лион", итальянские "Рому" и "Ювентус" и испанскую "Барселону". Вместе с "Ювентусом" он четырежды стал чемпионом Италии и дважды - обладателем кубка страны. В составе "Барселоны" полузащитник один раз выиграл Кубок Испании. В составе сборной Боснии и Герцеговины игрок провел 115 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 29 голевых передач.