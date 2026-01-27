Борис Миронов вошел в тренерский штаб хоккейного клуба СКА

О сроке соглашения с 53-летним специалистом не сообщается

Тренер СКА Борис Миронов © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Борис Миронов вошел в тренерский штаб петербургского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О сроке соглашения со специалистом не сообщается.

Миронову 53 года. 1 июня он был назначен на пост главного тренера тольяттинской "Лады", 19 сентября покинул эту должность. С 2024 года он работал в тренерском штабе челябинского "Трактора", в прошлом сезоне команда дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила ярославскому "Локомотиву" (1-4 в серии). В 2021-2022 годах Миронов возглавлял московский "Спартак".

В период игровой карьеры Миронов выступал за чеховский "Витязь", московские "Крылья Советов" и ЦСКА, а также за клубы Национальной хоккейной лиги "Виннипег", "Эдмонтон", "Чикаго", "Нью-Йорк Рейнджерс". В составе ЦСКА он стал чемпионом СССР в 1989 году. Вместе со сборной России выиграл серебро (1998) и бронзу (2002) Олимпийских игр.