Кириленко рассказал, что поздравил Демина с участием в звездном уик-энде НБА

Российский защитник "Бруклина" Егор Демин вошел в состав участников Матча восходящих звезд НБА

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко написал российскому защитнику "Бруклина" Егору Демину и поздравил его с попаданием в список участников Матча восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), назвав это началом большого пути. Об этом Кириленко рассказал ТАСС.

Об участии Демина в Матче восходящих звезд объявила пресс-служба НБА. Россиянин выступит за команду новичков.

"Поздравляю Егора, я ему написал. Это отличный шаг. И по началу сезона он абсолютно заслужил быть на этом матче, он выдал несколько ярких игр. Это отличное начало путешествия", - сказал Кириленко.

"Матч звезд, матч новичков - это большое событие в жизни баскетболиста. Хочется пожелать получать удовольствие от этого и насладиться атмосферой, когда лучшие игроки мира съезжаются в одно место и радуют зрителей", - добавил он.

Демину 19 лет. "Бруклин" объявил о подписании контракта с ним в июле 2025 года, в июне клуб выбрал россиянина на драфте НБА под общим восьмым номером. Он стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги. В текущем сезоне Демин провел за "Бруклин" 39 матчей, в среднем набирая 10,2 очка, делая 3 подбора, 3,4 результативные передачи за игру.