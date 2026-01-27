"Металлург" в четвертый раз в сезоне обыграл "Трактор" в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2

Редакция сайта ТАСС

Хоккеисты "Металлурга" © Михаил Синицын/ ТАСС

ТАСС, 27 января. Магнитогорский "Металлург" со счетом 3:2 обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске в присутствии 7 250 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Макар Хабаров (16-я минута), Дерек Барак (36), Никита Михайлис (50). У "Трактора" отличились Александр Рыков (20), Григорий Дронов (25).

"Металлург" в четвертый раз в сезоне обыграл "Трактор" в регулярном чемпионате КХЛ, до этого матча магнитогорцы одерживали победы со счетом 4:3, 7:4 и 5:4 (в овертайме).

"Металлург" стал первой командой, которая достигла отметки в 200 заброшенных шайб в текущем сезоне. Клуб установил это достижение во второй раз за время выступления в КХЛ. В воскресенье "Металлург" стал первой командой, обеспечившей себе участие в плей-офф КХЛ.

"Металлург" является лидером Восточной конференции, команда набрала 80 очков в 49 матчах. "Трактор" располагается на седьмом месте Востока с 50 очками после 49 встреч. В следующем матче "Металлург" примет минское "Динамо" 31 января, "Трактор" 29 января на выезде сыграет с омским "Авангардом".