Умер заслуженный тренер РФ по спортивной гимнастике Вячеслав Савельев

Ему было 86 лет

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Вячеслав Савельев умер на 87-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики Москвы.

Причины смерти не сообщаются.

"26 января 2026 года после продолжительной болезни ушел из жизни наш товарищ, коллега и учитель, мастер спорта СССР, заслуженный тренер России по спортивной гимнастике. Всю свою жизнь посвятил работе с гимнастами в городе Москве, работая тренером в специализированных школах олимпийского резерва Министерства путей сообщения и "Самбо-70", а также в гимнастическом клубе "Динамо-Москва" имени М. Воронина. Вячеслав Николаевич пользовался безусловным авторитетом и глубоким уважением за принципиальность, честность, порядочность и внимательное отношение к людям. Светлая память о Вячеславе Николаевиче Савельеве навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал и работал с ним", - говорится в сообщении федерации.

"Его воспитанники становились победителями и призерами чемпионатов и первенств Москвы, СССР, России и крупнейших международных соревнований, включая чемпионат мира. Подготовил множество мастеров спорта и передал свой опыт своим ученикам, ставшим заслуженными тренерами страны", - подчеркнули в пресс-службе.