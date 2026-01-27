ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортЛетние олимпийские виды спорта

Умер заслуженный тренер РФ по спортивной гимнастике Вячеслав Савельев

Ему было 86 лет
Редакция сайта ТАСС
17:23
© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Вячеслав Савельев умер на 87-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики Москвы.

Причины смерти не сообщаются.

"26 января 2026 года после продолжительной болезни ушел из жизни наш товарищ, коллега и учитель, мастер спорта СССР, заслуженный тренер России по спортивной гимнастике. Всю свою жизнь посвятил работе с гимнастами в городе Москве, работая тренером в специализированных школах олимпийского резерва Министерства путей сообщения и "Самбо-70", а также в гимнастическом клубе "Динамо-Москва" имени М. Воронина. Вячеслав Николаевич пользовался безусловным авторитетом и глубоким уважением за принципиальность, честность, порядочность и внимательное отношение к людям. Светлая память о Вячеславе Николаевиче Савельеве навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал и работал с ним", - говорится в сообщении федерации.

"Его воспитанники становились победителями и призерами чемпионатов и первенств Москвы, СССР, России и крупнейших международных соревнований, включая чемпионат мира. Подготовил множество мастеров спорта и передал свой опыт своим ученикам, ставшим заслуженными тренерами страны", - подчеркнули в пресс-службе. 

Летние олимпийские виды спорта