Радулов повторил рекорд КХЛ по результативности среди игроков старше 39 лет

Нападающий "Локомотива" в текущем сезоне набрал 42 очка

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Локомотива" Александр Радулов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Нападающий ярославского "Локомотива" Александр Радулов повторил рекорд результативности среди игроков старше 39 лет за один регулярный сезон Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Радулов набрал 42 очка, забросив 20 шайб и отдав 22 голевые передачи. Ранее этой отметки достигали Павел Дацюк и Сергей Зубов.

Радулову 39 лет, он выступает за "Локомотив" с 2024 года. В прошлом сезоне нападающий вместе с ярославской командой стал обладателем Кубка Гагарина.