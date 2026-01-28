ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Федерация конного спорта согласовала нейтральный статус еще семи россиянам

Право претендовать на статус получили Анна Елисеева, Аслан Фокичев, Ольга Корнилова, Надежда Липовская, Вероника Петрова, Малика Токулова и Кристина Неволько
06:17
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала получение нейтрального статуса еще семи спортсменам и официальным лицам. Об этом свидетельствуют документы ФКСР, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Право претендовать на нейтральный статус, дающий возможность участвовать в международных стартах, получили Анна Елисеева, Аслан Фокичев, Ольга Корнилова, Надежда Липовская, Вероника Петрова, Малика Токулова и Кристина Неволько.

За получение ими нейтрального статуса проголосовали все члены бюро ФКСР, принимавшие участие в заседании.

С марта 2022 года отечественные спортсмены лишились возможности выступать на турнирах под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) из-за санкций, наложенных FEI на российский конный спорт после обострения ситуации на Украине.

18 ноября 2023 года на заседании бюро Международной федерации конного спорта, проходившем в рамках генеральной ассамблеи организации в Мехико, было принято решение о необходимости изменения мер, введенных в отношении российских спортсменов, лошадей, официальных лиц, владельцев лошадей и персонала 2 марта 2022 года. Штаб-квартире FEI было поручено разработать критерии, позволяющие отдельным российским спортсменам, лошадям, официальным лицам и так далее возобновить участие в соревнованиях FEI в нейтральном статусе, и форму декларации для его получения. 

