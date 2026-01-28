Российским пятиборцам предложили оформить вторые загранпаспорта

По мнению главного тренера сборной России Андрея Макушина, это позволит ускорить процесс получения виз в разные страны

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Наличие вторых заграничных паспортов может облегчить российским спортсменам путь на международные соревнования в те страны, для въезда в которые необходимо предварительно оформить визы. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Макушин.

Исполком Международного союза современного пятиборья (UIPM) принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам в возрасте до 19 лет выступать на всех турнирах под эгидой UIPM с флагам и гимном своих стран.

"Мы можем допустить, что нашим спортсменам будут затягивать с выдачей въездных виз, - рассказал Макушин. - И в связи с недавним решением Евросоюза выдавать россиянам только однократные визы, мы дали указание всем спортсменам и специалистам сборной команды, чтобы они были готовы к тому, чтобы оформить себе вторые заграничные паспорта, что не возбраняется нашим законодательством. Тогда будет возможность два паспорта в разные посольства на оформление виз подавать".

Первенство Европы для спортсменов до 17 лет пройдет в Испании с 7 по 12 июля, первенство мира - в Литве с 23 по 29 июля. Первенство мира (до 19 лет) - в Испании с 22 по 28 августа, первенство Европы - в Португалии с 6 по 13 сентября. Первенство мира для спортсменов до 15 лет пройдет с 22 по 28 августа в Мадриде, первенство Европы - с 6 по 13 сентября в Португалии.