Стали известны все российские участники Олимпийских игр в Италии

В соревнованиях примут участие 13 россиян

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Участниками зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии станут 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд России.

На Олимпийских играх выступят фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, ски-альпинист Никита Филиппов, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.

Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены будут выступать на них в нейтральном статусе.