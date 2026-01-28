Джокович в четвертый раз подряд вышел в полуфинал Australian Open

В четвертьфинале серб на отказе прошел итальянца Лоренцо Музетти

Лоренцо Музетти и Новак Джокович © AP Photo/ Dita Alangkara

СИДНЕЙ, 28 января. /ТАСС/. Серб Новак Джокович победил итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Турнир проходит в Мельбурне.

Музетти отказался продолжать встречу при счете 6:4, 6:3, 1:3 в свою пользу. При этом перед началом третьего сета медицинский тайм-аут запросил Джокович. В итоге итальянец, посеянный на турнире под пятым номером, не смог доиграть из-за травмы приводящей мышцы бедра. В полуфинале Джокович (4-й номер посева) сыграет с победителем противостояния между американцем Беном Шелтоном (8) и итальянцем Янником Синнером (2).

38-летний Джокович стал вторым самым возрастным теннисистом, вышедшим в полуфинал Australian Open, по этому показателю его опережает только австралиец Кен Розуэлл (42 года и 60 дней в 1977-м). Серб в четвертый раз подряд дошел до полуфинала турнира и превзошел рекорд Роджера Федерера по победам в мужском одиночном разряде на Открытых чемпионатах Австралии (103). Рекорд по победам на одном турнире Большого шлема принадлежит испанцу Рафаэлю Надалю (112 побед на Открытом чемпионате Франции).

Джокович располагается на четвертой строчке в мировом рейтинге. Серб одержал 101 победу на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн. Действующим победителем турнира является Синнер.