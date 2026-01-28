Хайкин: "Будё-Глимт" думает об игре, а не о результатах

В матче прошлого тура общего этапа Лиги чемпионом норвежский клуб обыграл "Манчестер Сити"

Редакция сайта ТАСС

Голкипер "Будё-Глимт" Никита Хайкин © Srdjan Stevanovic/ Getty Images

ТАСС, 28 января. Норвежский футбольный клуб "Будё-Глимт" ставит в приоритет не результаты, а командную игру. Об этом рассказал российский вратарь норвежского клуба Никита Хайкин.

В среду "Будё-Глимт" в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов встретится с мадридским "Атлетико", ранее норвежский клуб обыграл в турнире английский "Манчестер Сити" (3:1).

"Осталась еще одна игра, и хочется провести ее на высоком уровне. "Будё-Глимт" в целом думает не о результатах, а о командных действиях, о том, как мы играем, - сказал Хайкин. - Такой менталитет нам прививает главный тренер. Наверное, многим это тяжело понять, но так мы настраиваемся очень часто. Думаю, последняя игра получится очень интересной. Это большой опыт для нас, поскольку мы впервые участвуем в основном турнире Лиги чемпионов. Где-то мы, конечно, потеряли очки, но победа над "Манчестер Сити" в какой-то мере восстановила объективную картину".

Хайкину 30 лет, он является воспитанником школ ФШМ и московского "Динамо". За "Будё-Глимт" Хайкин выступает с 2019 года с перерывом в 2023-м, когда находился в аренде в английском "Бристоль Сити". Вместе с "Будё-Глимт" Хайкин четырежды становился чемпионом Норвегии. В прошлом сезоне вместе с клубом он дошел до полуфинала Лиги Европы, где в двухматчевом противостоянии уступил будущему победителю турнира английскому "Тоттенхэму".

"Будё-Глимт" занимает 28-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 6 очков в семи играх. На этом этапе участвуют 36 клубов. Все команды проведут по восемь матчей - по четыре дома и в гостях. Клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.