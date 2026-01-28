Стали известны дисциплины, в которых российские горнолыжники выступят на ОИ

Юлия Плешкова выступит в скоростном спуске и супергиганте, Семен Ефимов - в слаломе

Семен Ефимов © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов на Олимпийских играх в Италии будут соревноваться в трех дисциплинах. Об этом ТАСС сообщили в Российской федерации горнолыжного спорта.

Во вторник Международный олимпийский комитет направил приглашения Плешковой и Ефимову.

"Плешкова будет соревноваться в скоростном спуске и супергиганте, Ефимов - в слаломе", - сообщил собеседник агентства.

Олимпийские соревнования в горнолыжном спорте пройдут с 4 по 18 февраля.