Гимнаст Немов будет смотреть Олимпиаду-2026 в Италии

Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля

Алексей Немов © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов намерен следить за Играми-2026 в Италии. Об этом он рассказал ТАСС.

"Я буду смотреть Олимпиаду, мне интересны выступления всех спортсменов, а российских - в особенности, - сказал он. - Мне интересны и сами соревнования, хочется посмотреть, на что спортивный мир сегодня способен. Буду болеть за россиян, за фигуристов, конечно. Жалко, что хоккеистов наших не допустили. Для меня хоккей всегда был и остается в приоритете из зимних видов спорта".

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.