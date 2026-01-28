Джокович считает, что Музетти должен был выбить его с Australian Open

Итальянец не смог продолжить четвертьфинальную встречу из-за травмы

СИДНЕЙ, 28 января. /ТАСС/. Серб Новак Джокович считает, что должен был проиграть итальянцу Лоренцо Музетти в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Комментарий Джоковича приводит журналист Бен Ротенберг на своей странице в соцсети Х.

Музетти отказался продолжать встречу при счете 6:4, 6:3, 1:3 в свою пользу. При этом перед началом третьего сета медицинский тайм-аут запросил Джокович. В итоге итальянец не смог доиграть из-за травмы приводящей мышцы бедра.

"Он был намного лучше. Я как раз собирался домой сегодня вечером. Не знаю, что сказать, так жаль. Он должен был сегодня выиграть, в этом нет никаких сомнений", - сказал Джокович.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Синнер.