Агент Макарова объяснил, почему футболист выбрал "Кайсериспор"

Контракт футболиста с турецким клубом рассчитан до конца сезона

Полузащитник "Кайсериспор" Денис Макаров © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ТАСС, 28 января. Полузащитник Денис Макаров выбрал турецкий "Кайсериспор" для продолжения карьеры, потому что руководство и главный тренер команды проявили большую заинтересованность в его переходе. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал агент футболиста Алексей Бабырь.

Во вторник Макаров перешел в "Кайсериспор" из московского "Динамо", соглашение игрока с новым клубом рассчитано до конца сезона.

"Выбор пал на "Кайсериспор", потому что турецкий клуб и лично главный тренер команды проявили большую заинтересованность в Денисе, - сказал Бабырь. - В Турции отличный чемпионат. Почему контракт на полгода? Это выгодно и для нас, и для клуба. "Кайсериспор" борется за выживание, а потом мы будем обсуждать дальнейшие шаги. В контракте Макарова нет опции автоматического продления соглашения. В конце сезона будут новые переговоры".

Макарову 27 лет, он выступал за "Динамо" с августа 2021 года, приняв участие в 121 матче, забив 22 гола и отдав 15 результативных передач. Вместе с московским клубом игрок дважды становился бронзовым призером чемпионатов России (2021/22, 2023/24). Также Макаров выступал за казанский "Рубин" и нижнекамский "Нефтехимик".