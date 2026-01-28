Бразильские борцы впервые примут участие в Кубке Ивана Ярыгина

На соревнованиях выступит Джулия Пеналбер

Редакция сайта ТАСС

Джулия Пеналбер © AP Photo/ Eugene Hoshiko

КРАСНОЯРСК, 28 января. /ТАСС/. Спортсменка из Бразилии впервые примет участие в международных соревнованиях по вольной борьбе среди мужчин и женщин "Кубок Ивана Ярыгина". В этом году соревнования примут большое количество участников из других стран, сообщила ТАСС вице-президент Объединенного мира борьбы, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Наталья Ярыгина.

"Впервые в соревнованиях "Кубок Ивана Ярыгина" принимает участие Бразилия. Страну представляет спортсменка Джулия Пеналбер, которая на Олимпийских играх в Париже боролась за бронзу, но проиграла, - сказала она. - Вообще в этом году у нас большое количество участников из других стран. Будет на открытии 81 флаг. В женской категории будет представлено 88 девочек и примерно столько же в мужской категории. Это радует. Несмотря на санкции, на то, что нас нет в международных календарях, люди едут в Красноярск".

По словам Ярыгиной, именно в женской категории будет самая жесткая борьба. "Нашим девочкам придется нелегко. Сильные составы у команд Монголии и Белоруссии", - добавила Ярыгина.

Министр спорта Красноярского края Денис Петровский отметил, что на кубок приехали спортсмены высокого уровня. "Например, в этом году к нам приехала сборная КНДР. В ее составе три действующих чемпиона мира. Это хороший показатель", - сказал ТАСС Петровский.

Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, с 1991 года местом проведения турнира является Красноярск. В 2026 году турнир пройдет с 29 января по 1 февраля.