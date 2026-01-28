Власти в Югре направят около 150 млн руб. на развитие лыжных гонок до 2029 года

За это время планируется модернизировать десять лыжных баз

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 января. /ТАСС/. Власти Сургутского района, крупнейшего в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, планируют направить около 150 млн рублей в ближайшие три года на обновление инфраструктуры и развитие лыжного спорта. За это время планируется модернизировать десять лыжных баз, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

"В Сургутском районе реализуют концепцию развития лыжного спорта. Она направлена на создание сети спортивных объектов, лыжных баз для спортсменов всех уровней подготовки и увеличение количества регулярно занимающихся зимним спортом. <…> Финансировать мероприятия планируется за счет средств бюджета Сургутского района. Предварительно оно составит 150 млн рублей на ближайшие три года", - сказано в сообщении.

В муниципалитете, в частности, планируется создание сети новых лыжных баз, что позволит разделить занятия у спортсменов и любителей по времени, повысить квалификацию тренеров, обеспечить условия для эффективной подготовки резервного и основного составов сборных команд. Так, в поселении Солнечном на лыжной базе планируется создание освещения и лыжероллерной трассы.

"Также ожидается обновление аналогичных спортивных объектов в Белом Яре, Лянторе, Федоровском и Нижнесортымском Сургутского райоан. Предполагается, что для этих поселений также приобретут модульно-каркасные лыжные базы с обустроенными тренерскими комнатами, санузлами, раздевалками, помещениями для подготовки лыж, зонами для выдачи инвентаря, террасами. Объекты будут укомплектованы спортивным инвентарем и оборудованием, в том числе для подготовки лыжных трасс. Ожидается, что сеть объединит десять лыжных баз", - отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

По данным властей, в Сургутском районе лыжными гонками и биатлоном занимаются несколько тысяч жителей. Спортсмены входят в состав сборной Югры.