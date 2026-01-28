Футболист Макаров отметил, что ему импонирует турецкий чемпионат

Полузащитник до конца сезона будет выступать за "Кайсериспор"

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Кайсериспор" Денис Макаров © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Бывший футболист московского "Динамо" Денис Макаров принял решение перейти в "Кайсериспор", поскольку чемпионат Турции является сильным турниром с большими командами. Об этом он рассказал ТАСС.

Во вторник Макаров перешел в "Кайсериспор" из московского "Динамо", соглашение игрока с новым клубом рассчитано до конца сезона.

"Предложение появилось, когда я бы на сборах в Турции с "Динамо-2", - сказал Макаров. - Позвонил агент и предложил вариант перехода в "Кайсериспор". Я посмотрел пару игр и обзоры, город в интернете и сказал ему: "Да, я хочу принять этот вызов". Мы сразу начали общаться с клубом, со спортивным директором и тренером. И через пару дней полетели на личную встречу. Там провели пару встреч, было знакомство с базой и клубом. Провели медобследование и поставили подписи. Я принял предложение, потому что хочу играть в футбол. Я понимал, что полгода могу просидеть и не играть. А тут такой хороший вариант с Турцией. Сильный чемпионат с большими командами. И такой футбол мне нравится - быстрый и атакующий".

"Кайсериспор" занимает 17-е место в чемпионате Турции после 19 туров, набрав 15 очков.