Максим Боев назначен исполняющим обязанности ректора ГЦОЛИФК

Боев с 2024 года занимал должность заместителя руководителя департамента образования, науки и международных отношений Министерства спорта РФ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказ о назначении Максима Боева исполняющим обязанности ректора Российского университета спорта ГЦОЛИФК. Об этом Дегтярев написал в своем Telegram-канале.

"Поддерживаю его кандидатуру, - отметил Дегтярев. - Перед ним стоят серьезные задачи по развитию университета как современного центра спортивной науки и подготовки кадров, укрепление легендарного ГЦОЛИФКа".

"Уходящему и.о. ректора Евгению Александровичу Павлову благодарность за вклад в разработку новой программы развития вуза, которая прошла защиту в Минспорте в декабре 2025 года", - заключил глава ведомства.

Боеву 48 лет, с 2024 года он занимал должность заместителя руководителя департамента образования, науки и международных отношений Министерства спорта РФ. Ранее работал ректором и проректорам в университетах Орла и Хабаровска.