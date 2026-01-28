Максим Боев назначен исполняющим обязанности ректора ГЦОЛИФК
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказ о назначении Максима Боева исполняющим обязанности ректора Российского университета спорта ГЦОЛИФК. Об этом Дегтярев написал в своем Telegram-канале.
"Поддерживаю его кандидатуру, - отметил Дегтярев. - Перед ним стоят серьезные задачи по развитию университета как современного центра спортивной науки и подготовки кадров, укрепление легендарного ГЦОЛИФКа".
"Уходящему и.о. ректора Евгению Александровичу Павлову благодарность за вклад в разработку новой программы развития вуза, которая прошла защиту в Минспорте в декабре 2025 года", - заключил глава ведомства.
Боеву 48 лет, с 2024 года он занимал должность заместителя руководителя департамента образования, науки и международных отношений Министерства спорта РФ. Ранее работал ректором и проректорам в университетах Орла и Хабаровска.