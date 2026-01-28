Жирков рассказал, как принимал предложение войти в тренерский штаб "Динамо"

Он вошел в штаб Ролана Гусева

Редакция сайта ТАСС

Тренер "Динамо" Юрий Жирков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 28 января. Юрию Жиркову было очень волнительно принимать предложение войти тренерский штаб московского футбольного клуба "Динамо". Комментарий Жиркова приводит "Спорт-Экспресс".

"Увидел пропущенный [звонок] от Ролана Александровича (Гусева, главного тренера бело-голубых - прим. ТАСС) и сообщение: "Перезвони". Когда набрал, он предложил войти в его штаб, - сказал Жирков. - Переспал с этим ночь - было очень волнительно. Но решился. Это все-таки первое предложение от такого серьезного и великого клуба. Плюс я играл в "Динамо" на протяжении двух лет. Не попробовать было бы неправильно. Спасибо за шанс руководству, Ролану Гусеву. Чем смогу - помогу".

Жиркову 42 года, первым клубом в его профессиональной карьере был тамбовский "Спартак". После этого он выступал за московский ЦСКА, в составе которого стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА, английский "Челси", с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, махачкалинский "Анжи", московское "Динамо", петербургский "Зенит", став с ним трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем кубка и суперкубка страны, и подмосковные "Химки", которые стали последним клубом в его карьере. Карьеру футболиста он завершил в феврале 2023 года.

В составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году. В общей сложности Жирков провел в составе национальной команды 105 матчей, забив 2 мяча и сделав 11 результативных передач.

"Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды 21 очко по итогам 18 туров.