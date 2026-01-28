Жирков заявил, что работа тренера со стороны казалась ему проще

Тренерская работа сильно отличается от карьеры игрока

Редакция сайта ТАСС

Юрий Жирков © Пресс-служба администрации Сочи/ ТАСС

ТАСС, 28 января. Тренерская работа требует большой самоотдачи и сильно отличается от карьеры игрока. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной России Юрий Жирков.

10 января Жирков вошел в тренерский штаб московского "Динамо".

"Это кропотливая и тяжелая работа, - отметил Жирков. - Кажется, ну ты вроде футболист и все знаешь. Но когда садишься за парту, все совсем по-другому. Работа тренера в принципе не такая легкая, как кажется со стороны. Когда я приходил на тренировки, думал: "Че там, расставить фишки, поиграть в квадрат, в футбол". Ничего сложного. А когда попадаешь в команду - понимаешь: работа не заканчивается".

"Только на обед и ужин перерыв - остальное время расписано. Тех же тренерских собраний сколько! Ролан Александрович [Гусев] вообще целые сутки занят. В общем, , тяжело - нужно быть морально готовым к такому".

Жиркову 42 года, первым клубом в его профессиональной карьере был тамбовский "Спартак". После этого он выступал за московский ЦСКА, в составе которого стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА, английский "Челси", с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, махачкалинский "Анжи", московское "Динамо", петербургский "Зенит", став с ним трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем кубка и суперкубка страны, и подмосковные "Химки", которые стали последним клубом в его карьере. Карьеру футболиста он завершил в феврале 2023 года.

В составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году. В общей сложности Жирков провел в составе национальной команды 105 матчей, забив 2 мяча и сделав 11 результативных передач.

"Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды 21 очко по итогам 18 туров.