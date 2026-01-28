Тарасова недовольна тем, что на Олимпийских играх выступят всего 13 россиян
МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские спортсмены давно завоевали право выступать на предстоящих зимних Олимпийских играх огромным количеством человек. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
На Олимпиаде в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе.
"Это, наверное, 20-я часть от нашей огромной команды, 10-я точно. Мы завоевали право выступать огромным количеством спортсменов, мы выигрывали соревнования, рисковали буквально своим здоровьем", - сказала Тарасова.
"Позвали тех, кого они сочли нужным. Теперь, оказывается, на Олимпийские игры зовут, тогда как раньше надо было только отбираться, набирать определенные очки. Туда попадали по спортивному принципу, а теперь - по приглашениям. Есть в этом разница", - пояснила она.
Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.