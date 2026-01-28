Международная федерация водных лыж и вейкбординга допустила российских юниоров

Решение вступит в силу с 30 января

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Международная федерация водных лыж и вейкбординга (IWWF) допустила российских и белорусских юниоров к своим соревнованиям в индивидуальных и командных дисциплинах без ограничений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Решение вступит в силу с 30 января 2026 года.

"В ближайшие недели ожидаем новых решений от международных федераций по допуску наших юниоров", - отметил министр спорта.

Водные лыжи и вейкбординг не входят в программу Олимпийских игр, однако, по словам Дегтярева, IWWF готовит заявку на включение видов спорта в программу Игр 2032 года в Брисбене.