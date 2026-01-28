Гарт прокомментировала приглашение саночников из России на Олимпиаду

Во вторник МОК пригласил Дарью Олесик и Павла Репилова для участия в Олимпийских играх

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт © Альберт Стародубцев/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт верила в то, что Международный олимпийский комитет (МОК) не будет препятствовать участию в Олимпиаде российских нейтральных саночников Дарьи Олесик и Павла Репилова. Об этом Гарт сообщила ТАСС.

Во вторник Международный олимпийский комитет пригласил Олесик и Репилова для участия в Олимпийских играх. Спортсмены завоевали олимпийские лицензии по итогам выступлений на этапах Кубка мира.

"Я всегда верю в лучшее, - ответила Гарт на вопрос, переживала ли она за то, что МОК по какой-либо причине откажется приглашать Дарью Олесик и Павла Репилова на Олимпиаду. - Приглашение саночников на Игры-2026 подтверждает, что работа была проделана не зря".

В июне 2024 года Международный олимпийский комитет не пригласил на Игры в Париж практически всех отобравшихся на Олимпиаду российских нейтральных борцов, дзюдоистов, а также всех тхэквондистов.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.