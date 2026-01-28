Баскетболист Касаткин впервые вошел в заявку "Енисея" на матч Единой лиги ВТБ

Баскетболист, вернувшийся после задержания во Франции, подписал контракт с красноярским клубом 13 января

Баскетболист "Енисея" Даниил Касаткин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 28 января. /ТАСС/. Баскетболист Даниил Касаткин вошел в заявку красноярского "Енисея" на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Матч пройдет в среду в Красноярске. Начало встречи запланировано на 15:30 мск. Касаткин подписал контракт с "Енисеем" 13 января.

Главный тренер "Енисея" Йовица Арсич, комментируя попадание игрока в заявку, заявил, что пока Касаткин находится не в оптимальных физических кондициях. "И это понятно, ведь он долгое время не имел игровой практики, - сказал он. - Мы приложим все усилия, чтобы помочь ему адаптироваться как можно быстрее. Сейчас он не может быть на одном физическом уровне со всеми, но Даниил может играть более конструктивно и креативно, чем наши молодые игроки".

"Чтобы избежать риска травмы, мы будем осторожно вводить его в тренировочный и игровой процесс. Даниил привык работать на высоком уровне, но сейчас ему не хватает физических кондиций для поддержания агрессивного ритма в защите. Игра в таком темпе на протяжении 3-5 минут пока дается ему с трудом, поэтому мы будем внимательно контролировать его игровые отрезки", - добавил главный тренер "Енисея".

Касаткин был задержан в аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль 21 июня прошлого года по запросу США, которые подозревают его в соучастии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений. Следственная палата апелляционного суда, рассмотрев 9 июля ходатайство об освобождении, поданное адвокатом россиянина Фредериком Бело, постановила заключить спортсмена под стражу, несмотря на такие гарантии, как обеспечение проживания во Франции и залог. 29 октября Апелляционный суд Парижа одобрил запрос властей США на экстрадицию Касаткина. 8 января Федеральная служба безопасности сообщила об обмене Касаткина на осужденного ранее в России француза Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом).

Касаткину 27 лет, его предыдущим клубом был московский МБА, который он покинул в июле 2025 года. В сезоне-2024/25 его средняя статистика составила 6 очков, 2,1 подбора, 2,7 передачи и 0,4 перехвата за 18 минут на площадке. Вместе с МБА Касаткин стал двукратным бронзовым призером Кубка России. Некоторое время форвард проживал в США, играл в первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта за клуб "Пенн Стэйт".