Бестемьянова рассказала, чего ждет от чемпионата России по прыжкам

Соревнования пройдут 31 января - 1 февраля в Москве

Наталья Бестемьянова © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Чемпионат России по прыжкам интересен тем, что фигуристы могут показать техническую составляющую, что не всегда получается в программах. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Чемпионат России по прыжкам пройдет 31 января - 1 февраля в Москве. В списках участников значатся Камила Валиева и Александра Игнатова (до замужества - Трусова).

"Это любопытный турнир, мне интересно. Я пойду в субботу даже посмотреть на арене, - сказала Бестемьянова. - Для меня в этой ситуации дело не в том, кто выиграет. Это очень грубо с моей стороны звучит, но мне интересно развитие людей. На турнире они могут действительно вложиться в свою техническую составляющую, которую иногда они не могут показать внутри программы. И это потрясающе интересно мне как бывшей одиночнице, во мне все это еще живет".

"Сможет ли Владислав Дикиджи восстановить четверной аксель? Не знаю. Я думаю, что он и сам этого не знает. Он очень уникальный человек, по своему состоянию может в последний момент решиться пойти и сделать, - отметила Бестемьянова. - Поэтому мы будем надеяться, увидеть это своими глазами - это чудо".

Бестемьянова рассказала, что очень ждет на турнире Валиеву. "Я очень жду Камилу. Мне очень интересно, как она выступит. Мне кажется, что для Саши будет чуть проще. Очень переживаю, как Камила выйдет, одно дело выступать в шоу, а другое дело выйти соревноваться, - сказала она. - Пускай формат местами развлекательный, но в любом случае это конкуренция".