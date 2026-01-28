Тарасова считает, что Трусова и Валиева готовы к чемпионату России по прыжкам

Соревнования пройдут 31 января - 1 февраля в Москве

Камила Валиева и Александра Игнатова © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (до замужества - Трусова) заявились на чемпионат России по прыжкам, а значит они готовы к турниру. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Чемпионат России по прыжкам пройдет 31 января - 1 февраля в Москве.

"Кто угодно может удивить. Все умеющие прыгать соберутся. Поэтому чемпионат, думаю, будет очень интересный, главное, чтобы без травм, - отметила Тарасова. - Я обязательно приеду посмотреть".

"Очень хочется увидеть Сашу и Камилу. Конечно, их возвращение украсит нашу команду. Если бы они были не готовы, они бы не заявлялись. Они и без этого живут хорошо. Так что очень хочется их увидеть и пожелать успешного выступления", - добавила Тарасова.