Определились все полуфиналисты Australian Open
Редакция сайта ТАСС
11:10
СИДНЕЙ, 28 января. /ТАСС/. Итальянец Янник Синнер победил американца Бена Шелдона и стал последним полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Соревнования проходят в Мельбурне.
В следующем раунде Синнер (2-й номер посева) сыграет с сербом Новаком Джоковичем (4). В другом полуфинале встретятся испанец Карлос Алькарас (1) и немец Александр Зверев (3).
Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн. Действующим победителем турнира является Синнер.