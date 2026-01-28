Определились все полуфиналисты Australian Open

За выход в финал поборются Янник Синнер и Новак Джокович, а также Карлос Алькарас и Александр Зверев

СИДНЕЙ, 28 января. /ТАСС/. Итальянец Янник Синнер победил американца Бена Шелдона и стал последним полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Соревнования проходят в Мельбурне.

В следующем раунде Синнер (2-й номер посева) сыграет с сербом Новаком Джоковичем (4). В другом полуфинале встретятся испанец Карлос Алькарас (1) и немец Александр Зверев (3).

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн. Действующим победителем турнира является Синнер.