Жирков рассказал, с кем из футболистов "Челси" поддерживает отношения

Экс-игрок лондонского клуба дружит с Браниславом Ивановичем

Редакция сайта ТАСС

Бранислав Иванович и Юрий Жирков © Action Images/ John Sibley

ТАСС, 28 января. Бывший футболист английского "Челси" Юрий Жирков дружит с Браниславом Ивановичем со времен совместного выступления за лондонский клуб. Комментарий россиянина приводит "Спорт-Экспресс".

"С Ивановичем дружим. Человек он хороший. Почаще бы приезжал в Москву и не забывал, - сказал Жирков. - При любой встрече с ним вспоминаем время в России, в Англии. Смеемся".

Россиянин рассказал, что поддерживает связь с еще несколькими бывшими одноклубниками по "Челси". "Недавно в Дубае виделись с Эшли Коулом, Джо Коулом, Николя Анелька. Всегда приятно с ними поговорить", - сказал Жирков.

Жиркову 42 года, он завершил карьеру в 2023 году. Помимо "Челси" он играл за московский ЦСКА, махачкалинский "Анжи", московское "Динамо", петербургский "Зенит" и "Химки". В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Жирков является пятикратным чемпионом России, шестикратным обладателем кубка страны, победителем Кубка УЕФА и чемпионата Англии.