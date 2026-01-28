Мамиашвили считает дискриминацией допуск всего 13 россиян на Олимпиаду
11:55
МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Критерии отбора на Олимпийские игры должны быть одинаковыми для спортсменов любой страны. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
На зимней Олимпиаде в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе.
"Любое ограничение по допуску и сейчас, и раньше недопустимо. Критерии отбора на Игры должны быть равными для представителя любой страны. Если такого не делается, то это дискриминация", - сказал Мамиашвили.
Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо 6-22 февраля.