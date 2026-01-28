Мамиашвили считает дискриминацией допуск всего 13 россиян на Олимпиаду

Глава ФССР считает, что критерии отбора на Игры должны быть равными для представителя любой страны

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Критерии отбора на Олимпийские игры должны быть одинаковыми для спортсменов любой страны. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

На зимней Олимпиаде в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе.

"Любое ограничение по допуску и сейчас, и раньше недопустимо. Критерии отбора на Игры должны быть равными для представителя любой страны. Если такого не делается, то это дискриминация", - сказал Мамиашвили.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо 6-22 февраля.