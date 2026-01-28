Бывшего тренера сборной России по футболу Игнатьева похоронят 30 января
Редакция сайта ТАСС
12:13
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Похороны бывшего главного тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева пройдут 30 января. Об этом ТАСС сообщил бывший наставник национальной сборной и московского "Локомотива" Юрий Семин.
Игнатьев умер в ночь на 27 января на 86-м году жизни.
"Планируется, что его похоронят в пятницу на Троекуровском кладбище", - сообщил Семин.
Игнатьев был главным тренером сборной России в 1996-1998 годах, входил в тренерский штаб национальной команды с 1992 по 1996 год, возглавлял юношескую и олимпийскую сборную СССР.