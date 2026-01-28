Деян Радоньич возглавил баскетбольный клуб "Зенит"

Контракт с 55-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2026/27

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Зенита" Деян Радоньич © Alexander Hassenstein/ Bongarts/ Getty Images

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" объявил о назначении на пост главного тренера команды черногорца Деяна Радоньича. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 55-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2026/27 по схеме "1+1".

20 января "Зенит" объявил об уходе с поста главного тренера словенца Александера Секулича, 28 января с ним был расторгнут контракт. Изначально его обязанности исполнял Максим Учайкин, затем эта роль на два матча перешла к белорусу Ростиславу Вергуну.

Ранее Радоньич тренировал черногорскую "Будучность", сербскую "Црвену Звезду", германскую "Баварию", греческий "Панатинаикос" и турецкий "Башакшехир". Вместе с "Црвеной Звездой" он пять раз побеждал в чемпионате и кубке страны и дважды выигрывал чемпионат Германии с "Баварией".

"Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 15 побед при 9 поражениях.