Щербакова рассказала, какие турниры с участием россиян посетит на Олимпиаде

По словам чемпионки Игр-2022, она планирует побывать на соревнованиях по фигурному катанию, хоккею и шорт-треку

Анна Щербакова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании Анна Щербакова посетит турниры Игр в Италии по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. Об этом Щербакова рассказала журналистам.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

"Поеду достаточно надолго, вся поездка займет около 10 дней. Попаду и на фигурное катание, и на хоккей, и на шорт-трек, - сказала Щербакова. - Поедем всей семьей. Очень предвкушаю поездку, думаю, будет очень классно".

"На произвольную программу мальчиков попаду, на короткую у девочек. Везде понемногу. На нашей Олимпиаде зрителей не было, но после нее у меня осталось безумное количество воспоминаний. Но, наверное, полностью прочувствовать атмосферу тогда не получилось. Сейчас буду заряжаться этой атмосферой", - добавила Щербакова.

На Олимпиаде в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. В одиночном фигурном катании выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник.