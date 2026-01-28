Суд удовлетворил иск Аршавина к Барановской об изменении размера алиментов
Редакция сайта ТАСС
13:43
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина к Юлии Барановской об изменении размера алиментов. Об этом сообщила пресс-служба портала судов общей юрисдикции города Москвы.
"Савеловский районный суд города Москвы 28 января 2026 года удовлетворил исковое заявление футболиста Андрея Аршавина к Юлии Барановской об изменении размера алиментов", - говорится в сообщении.
Иск к Барановской об изменении размера алиментов в сторону их сокращения был подан в конце сентября и зарегистрирован в Савеловском районном суде.
Барановская и Аршавин жили в гражданском браке с 2003 по 2012 год.