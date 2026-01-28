Боксер Фьюри вернется на ринг в бою против россиянина Махмудова 11 апреля

Бывший чемпион мира по четырем версиям объявил о завершении карьеры в январе 2025 года, но через год заявил о возвращении на ринг

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по четырем престижным версиям в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри встретится с россиянином Арсланбеком Махмудовым в первом бою после возвращения на ринг. Об этом сообщила пресс-служба стримингового сервиса Netflix, который будет транслировать поединок.

Поединок пройдет 11 апреля в Великобритании. Точное место проведения боя станет известно позднее.

В январе 2025 года Фьюри объявил о завершении карьеры. Позднее председатель Главного управления по развлечениям Аравии Турки Аль аш-Шейх объявил о возвращении британца на профессиональный ринг, однако затем боксер опроверг данное заявление. 4 января Фьюри объявил, что вернется на ринг в 2026 году.

Фьюри 37 лет, на профессиональном ринге он одержал 34 победы (24 нокаутом), потерпел 2 поражения, 1 бой завершился вничью. С 2020 по 2024 год он владел поясом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и уступил его в мае 2024 года украинцу Александру Усику, с которым провел два последних поединка, потерпев два поражения. В 2015 году Фьюри победил украинца Владимира Кличко и отобрал у него титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации.

Махмудову 36 лет, на его счету 21 победа (19 нокаутом) и 2 поражения. В прошлом поединке завоевал титул интерконтинентального чемпиона WBA, победив британца Дэвида Аллена. Также владел поясами чемпиона Северной Америки по версиям Североамериканской боксерской федерации и Североамериканской боксерской ассоциации, континентальной Америки WBA и серебряным титулом WBC. В настоящее время занимает 6-е место в рейтинге WBA.