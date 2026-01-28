Тренер "Динамо" Жирков рассказал об увлечении чтением

По словам бывшего футболиста сборной России, он всегда берет с собой книги

ТАСС, 28 января. Тренер московского футбольного клуба "Динамо" Юрий Жирков заявил, что постоянно носит книги с собой и может читать за рулем. Комментарий Жиркова приводит "Спорт-Экспресс".

"На сборы всегда брал по 7-8 книг. Причем толстые, большие! В последнее время никуда без книг не выхожу. Даже если иду с женой за продуктами. Когда забываю, становится не по себе. Доходит до того, что я читаю за рулем. На светофоре беру и читаю", - сказал Жирков.

Жиркову 42 года, первым клубом в его профессиональной карьере был тамбовский "Спартак". После этого он выступал за московский ЦСКА, в составе которого стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА, английский "Челси", с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, махачкалинский "Анжи", московское "Динамо", петербургский "Зенит", став с ним трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем кубка и суперкубка страны, и подмосковные "Химки", которые стали последним клубом в его карьере. Карьеру футболиста он завершил в феврале 2023 года.

В составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году. В общей сложности Жирков провел в составе национальной команды 105 матчей, забив 2 мяча и сделав 11 результативных передач.