Непряева откроет и закроет выступление российских спортсменов на Олимпиаде

Лыжница 7 февраля выйдет на старт скиатлона, а 22 февраля - масс-старта на дистанции 50 км

Дарья Непряева © Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 28 января. Лыжница Дарья Непряева откроет и закроет медальную соревновательную программу среди российских спортсменов на Олимпийских играх. Это следует из расписания, которое изучил ТАСС.

Спортсменка 7 февраля выйдет на старт скиатлона, а 22 февраля, в день закрытия Игр, - масс-старта на дистанции 50 км.

Непряевой 23 года, она является чемпионкой мира среди юниоров и серебряным призером мирового первенства, дважды становилась чемпионкой России и завоевывала серебряные и бронзовые награды чемпионатов страны.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На соревнованиях выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе.