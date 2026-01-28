Непряева откроет и закроет выступление российских спортсменов на Олимпиаде
Редакция сайта ТАСС
14:07
ТАСС, 28 января. Лыжница Дарья Непряева откроет и закроет медальную соревновательную программу среди российских спортсменов на Олимпийских играх. Это следует из расписания, которое изучил ТАСС.
Спортсменка 7 февраля выйдет на старт скиатлона, а 22 февраля, в день закрытия Игр, - масс-старта на дистанции 50 км.
Непряевой 23 года, она является чемпионкой мира среди юниоров и серебряным призером мирового первенства, дважды становилась чемпионкой России и завоевывала серебряные и бронзовые награды чемпионатов страны.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На соревнованиях выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе.