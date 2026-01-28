Баскетболист Касаткин набрал 12 очков в дебютном матче за "Енисей"

Красноярский клуб проиграл дома ЦСКА со счетом 66:79

Баскетболист "Енисея" Даниил Касаткин © ZUMA Press Wire via Reuters Connect

КРАСНОЯРСК, 28 января. /ТАСС/. Баскетболист Даниил Касаткин набрал 12 очков за красноярский "Енисей" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА (66:79). Встреча прошла в Красноярске на арене "Север".

Также Касаткин сделал четыре подбора, две передачи и два перехвата. Игрок провел на площадке 26 минут 40 секунд.

Касаткин подписал контракт с "Енисеем" 13 января. Красноярский клуб стал первым для игрока после освобождения из-под стражи во Франции и возвращения в Россию.

Касаткин был задержан в аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль 21 июня прошлого года по запросу США, которые подозревают его в соучастии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений. Следственная палата апелляционного суда, рассмотрев 9 июля ходатайство об освобождении, поданное адвокатом россиянина Фредериком Бело, постановила заключить спортсмена под стражу, несмотря на такие гарантии, как обеспечение проживания во Франции и залог. 29 октября Апелляционный суд Парижа одобрил запрос властей США на экстрадицию Касаткина. 8 января Федеральная служба безопасности сообщила об обмене Касаткина на осужденного ранее в России француза Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом).

Касаткину 27 лет, его предыдущим клубом был московский МБА, который он покинул в июле 2025 года. В сезоне-2024/25 его средняя статистика составила 6 очков, 2,1 подбора, 2,7 передачи и 0,4 перехвата за 18 минут на площадке. Вместе с МБА Касаткин стал двукратным бронзовым призером Кубка России. Некоторое время форвард проживал в США, играл в первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта за клуб "Пенн Стэйт".