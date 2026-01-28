Звонарева вышла в полуфинал Australian Open в парном разряде

Звонарева и японка Эна Сибахара обыграли австралийский дуэт Кимберли Биррелл и Талию Гибсон

Вера Звонарева © Clive Brunskill/ Getty Images

СИДНЕЙ, 28 января. /ТАСС/. Россиянка Вера Звонарева и японка Эна Сибахара обыграли австралийский дуэт Кимберли Биррелл и Талию Гибсон в четвертьфинальном матче Australian Open в парном разряде. Турнир проходит в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 7:5 в пользу Звонаревой и Сибахары. Их соперницами в полуфинале станут бельгийка Элизе Мертенс и китаянка Чжан Шуай, получившие четвертый номер посева.

Звонаревой 41 год. На ее счету 16 титулов в парном разряде под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка трижды побеждала на турнирах Большого шлема: дважды на US Open (2006, 2020) и один раз - на Australian Open (2012). В 2010 году она проиграла в финале Уимблдона в паре со своей соотечественницей Еленой Весниной, а в 2023 году - в решающем поединке US Open в паре с немкой Лаурой Зигемунд.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира - около $75 млн. В 2025 году победительницами парного разряда стали Катерина Синякова из Чехии и американка Тэйлор Таунсенд.