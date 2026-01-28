В ФНЛ опровергли информацию о снятии ставропольского "Динамо" со Второй лиги

Клубом будут предоставлены все необходимые гарантии для участия в турнире

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Информация о снятии футбольного клуба "Динамо" из Ставрополя с розыгрыша Леон - Второй лиги не является достоверной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что "Севастополь" может в предстоящем сезоне заменить ставропольское "Динамо" во Второй лиге дивизиона "А" группе "Серебро" из-за финансовых проблем бело-голубых.

"Согласно информации, предоставленной ФНЛ генеральным директором "Динамо-Ставрополь" Андреем Стежко, клуб проходит процедуру лицензирования для участия во Второй лиге А в сезоне-2025/26. Одним из ключевых условий лицензирования является подтверждение финансовых критериев, по которому клубом будут предоставлены все необходимые гарантии. Сейчас "Динамо" ведет активную подготовку к сезону. Информация о возможной замене ставропольского клуба на другой не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Ставропольское "Динамо" выиграло группу А во Второй лиге дивизиона "Б". "Севастополь" занял второе место.

"Севастополь" выступает во Второй лиге с 2023 года. Тогда же в российском футболе дебютировал другой клуб из Крыма - "Рубин" из Ялты.