Завоеванный "Спартаком" Кубок Харламова впервые выставлен перед матчем КХЛ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Кубок Харламова, который вручается победителю чемпионата Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), впервые с прошлого сезона выставлен в фойе арены "Мегаспорт" перед матчем Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" - "Лада". Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Победителем МХЛ и обладателем Кубка Харламова в мае 2025 года стал "Спартак", который обыграл в семи матчах санкт-петербургский "СКА-1946". Пришедшие на матч КХЛ болельщики имеют возможность сфотографироваться с трофеем.

"Спартак" является двукратным победителем МХЛ, ранее выиграв чемпионат в 2014 году.