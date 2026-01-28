"Адмирал" впервые выиграл матч КХЛ при Браташе, прервав серию из 9 поражений

Команда в гостях победила "Барыс" со счетом 5:2

Редакция сайта ТАСС

Хоккеисты "Адмирала" © Егор Алеев/ ТАСС

АСТАНА, 28 января. /ТАСС/. "Адмирал" из Владивостока со счетом 5:2 обыграл казахстанский "Барыс" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 6 182 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Завгородний (5-я минута), Дмитро Тимашов (30), Кайл Олсон (34), Степан Старков (48) и Вячеслав Основин (51). У проигравших отличились Тайс Томпсон (25) и Джейк Масси (52).

"Адмирал" впервые выиграл матч под руководством Олега Браташа. На должность главного тренера он был назначен 4 января, с тех пор команда провела 10 игр. Специалист сменил Леонида Тамбиева.

"Барыс" занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 52 матчах. "Адмирал" располагается на 11-й позиции с 36 очками после 49 проведенных встреч. В следующем матче "Барыс" сыграет в гостях против хабаровского "Амура" 31 января. "Адмирал" в этот же день примет екатеринбургский "Автомобилист".