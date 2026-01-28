Игрокам "Спартака" вручили чемпионские перстни за победу в МХЛ

Награды вручали олимпийские чемпионы Борис Майоров и Виктор Шалимов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Игрокам "Спартака", ставшим победителями Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в прошлом сезоне, вручены чемпионские перстни. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

В мае 2025 года "Спартак" второй раз в истории стал чемпионом МХЛ, в семи матчах обыграв санкт-петербургский "СКА-1946".

На лед вышли игроки, тренерский штаб и персонал чемпионской команды, включая Александра Баркова, который возглавлял команду, и Олега Квашу. Оба сейчас работают в штабе основной команды. Награды вручали олимпийские чемпионы, чемпионы страны в составе "Спартака" Борис Майоров и Виктор Шалимов.