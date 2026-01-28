Статус областных турниров по волейболу хотят повысить в Воронежской области

Правительство Воронежской области заключило соглашение со Всероссийской федерацией волейбола

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

ВОРОНЕЖ, 28 января. /ТАСС/. Правительство Воронежской области заключило соглашение со Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ), предметом которого стали развитие и популяризация этого вида спорта в регионе. Одним из практических воплощений достигнутых договоренностей может стать повышение статуса областных соревнований, сообщила пресс-служба правительства.

"У нас практически в каждом районе есть места для занятия волейболом, команды. Надо подумать - может быть, нужно повысить статус областных соревнований", - цитирует пресс-служба губернатора Александра Гусева.

Заключенное соглашение предполагает также совершенствование спортивной инфраструктуры в регионе, поддержку детско-юношеского спорта и подготовку спортивного резерва. Глава региона подчеркнул, что при привлечении партнеров и внебюджетных источников финансирования область готова активно включаться в реализацию проектов.

Зампред регионального правительства Константин Кузнецов, по совместительству возглавляющий областную федерацию волейбола, напомнил, что регион впервые включен в календарь чемпионата России по пляжному волейболу. Кроме того, в рамках программ капитального ремонта и партийного проекта "Единой России" "Детский спорт" в Воронежской области идет обновление спортивных залов и площадок, создаются безопасные условия для занятий и развития игровых видов спорта. Обсуждается возможность строительства новой волейбольной арены на Петровской набережной, для этого рассчитывают найти инвестора или привлечь федеральные средства в рамках одного из нацпроектов.

"У меня перед родным городом есть должок по развитию волейбола, поэтому можете на меня рассчитывать. Поддержка центрального аппарата федерации гарантирована. А это соглашение закрепляет наше намерение сделать Воронеж одной из волейбольных столиц", - цитирует пресс-служба правительства генерального секретаря ВФВ Александра Яременко.

Отмечается, что волейбол в Воронежской области занимает одно из ведущих мест среди видов спорта и по популярности уступает лишь футболу. В регионе функционируют 33 отделения по этому виду спорта в 30 муниципальных образованиях, где занимаются 3 969 человек. В чемпионате России Воронежскую область представляют три команды: "Кристалл-Черкизово" (мужчины, Высшая лига "Б"), "Воронеж" (женщины, Первая лига), "Воронеж" (мужчины, Первая лига). За последние четыре года общее количество занимающихся волейболом в регионе увеличилось с 30 381 до 35 768 человек. По состоянию на 2025 год спортивные разряды получили 8 036 спортсменов, в том числе 82 кандидата в мастера спорта и 106 спортсменов первого разряда.