Тренер "Спартака" Жамнов пропускает матч КХЛ с "Ладой" из-за рождения ребенка

Обязанности главного тренера исполняет Александр Барков

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер ХК "Спартак" Алексей Жамнов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов отсутствует на матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с тольяттинской "Ладой" из-за рождения сына. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

"Поздравляем главного тренера "Спартака" Алексея Жамнова и его супругу Екатерину с рождением сына. Мальчика назвали Лев. Желаем счастья, любви и благополучия всей семье", - говорится в сообщении.

"Спартак" ведет у "Лады" со счетом 2:0. Обязанности главного тренера хозяев в матче с "Ладой" исполняет Александр Барков.