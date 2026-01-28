УЕФА отказал ПАОКу в переносе матча ЛЕ с "Лионом" из-за гибели болельщиков

Ранее микроавтобус с 10 болельщиками ПАОКа столкнулся с грузовиком на автотрассе в Румынии

АФИНЫ, 28 января. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил просьбу греческого ПАОКа о переносе матча общего этапа Лиги Европы против французского "Лиона" в связи с гибелью болельщиков. Об этом сообщил портал Hellas Football.

27 января телеканал Skai сообщил, что микроавтобус с 10 болельщиками ПАОКа, следовавший из Греции через Румынию во Францию на матч команды в Лиге Европы с "Лионом", столкнулся с грузовиком на автотрассе в Румынии, 7 болельщиков погибли, 3 получили ранения. Французский клуб почтит память болельщиков во время игры.

Встреча "Лиона" и ПАОКа пройдет 29 января и начнется в 23:00 мск.